„Super-Simo”, pregătită să-și ia revanșa în fața Amandei Anisimova: „Îmi amintesc foarte bine meciul trecut!”

Anul trecut, americanca (locul 29 mondial) reușea să o elimine pe Simona Halep în sferturile de finală ale întrecerii franceze.

„Simo” știe unde a greșit la ultimul meci cu americanca și anunță că este gata să-și ia revanșa pentru înfrângerea din sezonul trecut.

„Îmi aduc aminte foarte bine meciul de anul trecut. De asemeanea, îmi amintesc faptul că în acel meci nu am jucat tocmai ce mi-am dorit. Așa că voi face niște schimbări și voi încerca să joc mai bine și să profit de șansa mea”, a spus Simona Halep la finalul meciului cu Irina Begu.

Halep on facing Anisimova again:

"I remember the match from last year, I remember also that I didn't play what I wanted, so I will do some changes and I will just try to play better and to take my chance.” #RG20 pic.twitter.com/lnJoyfjQE8

— WTA Insider (@WTA_insider) September 30, 2020