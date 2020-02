Viitorul a reușit doar un egal cu CFR Cluj și depinde de jocul rezultatelor pentru a obține calificarea în play-off-ul Ligii 1. Antrenorul constănțenilor, Gică Hagi, a acuzat starea proastă a gazonului din Gruia și moralul scăzut al jucătorilor ca urmare a eșecului cu Universitatea Craiova.

A fost un meci anost, cu puține ocazii de gol, ambele echipe fiind preocupate de faza defensivă. Viitorul a avut cea mai clară șansă de a înscrie, în minutul 30, când Gabi Iancu a șutat foarte bine de la distanță, dar mingea a lovit bara transversală.

Dacă FC Botoșani și Gaz Metan Mediaș vor obține maximum de puncte în ultimele două etape, iar Astra Giurgiu câștigă cel puțin un meci, Viitorul va încheia sezonul regulat al Ligii 1 pe locul 7.

„Cine a plecat cu 3 puncte de la Cluj? În primul rând, a trebuit să ne adaptăm condițiilor terenului. Terenul a arătat cum a arătat. Știam că sunt puternici acasă. Am fost surprinși la început, nu am reușit pase. După aceea, am avut o ocazie, dar CFR a controlat jocul. Noi ne-am axat la ce puteam.

Speram să îi prindem, să greșească, dar s-a terminat 0-0. Știam că întâlnim o echipă care știe fotbal, e o echipă europeană. Știam că vin cu cea mai bună echipă, pentru a fi în formă în meciul cu Sevilla. E o echipă extraordinară. În fotbalul ăsta, să ai o echipă în Europa e ceva.

Veneam după un eșec nemeritat cu Craiova, având un moral scăzut. Viața merge înainte, vom vedea ce putem să facem în continuare. Suntem oameni, nu poate să-ți iasă în fiecare zi tot ceea ce gândești. Viitorul a încercat să joace un fotbal bun întotdeauna. Astă seară am arătat că putem să luptăm. Mergem cu lucrurile pozitive înainte. Ne place performanța, dar avem limitele noastre„, a spus Gheorghe Hagi, la finalul partidei de la Cluj.

În etapa a 26-a din Liga 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu cu Academica Clinceni.

