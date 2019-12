Suedezul a rămas liber de contract după despărțirea de LA Galaxy, formație pentru care a jucat din 2018 încoace.

Potrivit cunoscutului jurnalist italian Gianluca Di Marzio, Zlatan va îmbrăca tricoul celor de la AC Milan.

Clubul de tradiție din Serie A trece printr-o perioadă complicată: ”rossonerii” au suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria clubului, 0-5 cu Atalanta, și sunt mai aproape de retrogradare decât de locurile de cupe europene (locul 11, cu 21 de puncte).

Astfel, oficialii din conducere speră ca Zlatan să aibă aceleași prestații de zile mari și să îi ajute pe ”diavoli” să revină pe podium în Serie A.

Zlatan Ibrahimovic has agreed a deal to return to AC Milan, per @DiMarzio pic.twitter.com/spYjwlQ7Rr

— B/R Football (@brfootball) December 26, 2019