Londonezii au câștigat cu 2-1 partida cu Brighton, diputată pe ”Tottenham Hotspur Stadium”, în fața a aproape 56.300 de spectatori.

În prima repriză, Adam Webster a deschis scorul pentru oaspeți, în minutul 37.

În a doua repriză, elevii lui Mourinho au avut o tresărire de orgoliu și au întors rezultatul, prin Kane, minutul 53, și Dele Alli, minutul 72.

În urma acestui rezultat, Spurs urcă pe locul 5 în Premier League, cu 29 de puncte, iar Brighton rămâne pe locul 13, cu 20 de puncte.

În următoarea etapă, peste doar 2 zile, londonezii se vor deplasa la Norwich, iar ”pescărușii” vor juca pe teren propriu cu Bournemouth.

