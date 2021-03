VIDEO | Vestea pe care nimeni nu o mai aștepta! Zlatan se întoarce după cinci ani la națională

Atacantul suedez de 39 ani a fost convocat de selecționerul scandinavilor, Janne Anderson, pentru primele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Suedia va da piept cu Georgia și Kosovo pe 25 martie, respectiv 28.

Ultimul meci jucat de Ibrahimovic la națională a fost cu Belgia, de la Campionatul European din Franța, în iunie 2016, pierdut 0-1. După acea partidă, Zlatan își anunțase retragerea, una care a durat cinci ani.

Vârful lui AC Milan și-a anunțat întoarcerea la națională pe contul personal de Twitter, prin mesajul „Revenirea zeului”.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021