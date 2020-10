VIDEO | Un mijlocaş de la Rangers a înscris un gol de poveste! A intrat în istoria Europa League

Roofe a preluat mingea din apropierea propriului careu şi s-a luptat cu adversarii până când a ajuns la centrul terenului. Dintr-o poziţie lateral dreapta, mijlocaşul de 27 de ani a marcat cu o boltă senzaţională peste portarul advers.

Roofe a intrat în istoria competiţiei. Golul său cu un şut de la 49,92 metri este reuşita de la cea mai mare distanţă în istoria UEFA Europa League.

54.6 – Kemar Roofe's goal for Rangers against Standard Liège was scored from a distance of 54.6 yards, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League. Spectacular. #UEL pic.twitter.com/71qN1QUtdq

— OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2020