Ianis Hagi, titular de ziua lui! Gerrard l-a trimis în primul unsprezece

Hagi a fost trimis în teren pentru confruntarea cu belgienii de la Standard Liege din grupele UEFA Europa League. Românul rămăsese pe banca de rezerve în derby-ul cu Celtic, primul meci disputat după revenirea de la acţiunea echipei naţionale.

Cu Ianis Hagi rezervă, Rangers s-a impus în Old Firm cu 2-0 chiar pe terenul marii rivale din Scoţia.

Rangers face parte din Grupa D în UEFA Europa League, alături de Standard Liege, Benfica şi Lech Poznan.

