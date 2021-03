VIDEO | Spectacol în Europa League! Stanciu, gol fabulos, Ianis Hagi, assist, Lucescu pierde la Kiev, United – Milan, 1-1

Meciurile din manşa tur a optimilor Europa League s-au disputat joi seară, iar spectacolul a fost la el acasă.

Nicolae Stanciu şi Ianis Hagi au remizat în Slavia Praga – Rangers, Mircea Lucescu a pierdut pe teren propriu cu Villareal, iar Milanul lui Tătăruşanu a făcut egal în meciul serii cu Manchester United.

Iată cum arată toate rezultatele la finalul unei seri de fotbal european la cel mai înalt nivel, după cum au demonstrat echipele angrenate în Europa League.

Slavia Praga – Rangers: Meciul care a început la ora 19:55 s-a terminat 1-1 după 90 de minute. Nicolae Stanciu a marcat un gol fabulos, în minutul 7, în timp ce Ianis a pasat decisiv la golul egalizator al lui Helander, din minutul 37.

WHAT A GOAL STANCIU 😍😍😍 pic.twitter.com/RUCV7PPG6j — Will ⚒ (@willlebeau18) March 11, 2021

Dynamo Kiev – Villareal: Partida din Ucraina s-a terminat cu o înfrângere pentru formaţia lui Mircea Lucescu, scor 0-2. Golurile celor de la Villareal au fost marcate de Pau Torres, în minutul 30, respectiv Raul Albiol, în minutul 52.

Here’s Pau Torres’ opener… Defence caught asleep but also some poor positioning from Bushchan – could have done better to deal with the ball across goal… pic.twitter.com/r7mdnhbd2u — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 11, 2021

Ajax – Young Boys Berna: Meciul disputat la Amsterdam s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-0. Golurile ,,lăncierilor” au fost marcate de Klasssen, în minutul 62, Tadic, în minutul 82, respectiv Brobbey, în minutul 90+2.

Tbh… I love this Dusan Tadic's goal 😂😂😂 pic.twitter.com/GOdMZrzKww — Son of Adam 🔴 (@s_mofficial) November 3, 2020

Manchester United – AC Milan: Partida tur dintre cele două forţe ale Europei s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Pentru englezi a marcat Diallo, în minutul 50, iar pentru AC Milan a egalat Kjaer, în minutul 90+2.

Have you seen Amad Diallo's goal from Bruno Fernandes assis??😱😱😱

Manchester United wonderkid is here #MUNACM pic.twitter.com/KpCD6ad0hh — Nungua Bruno Fernandes (@kwaku_talia) March 11, 2021

Granada – Molde: Meciul din Spania s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-0. Golurile Granadei au fost marcate de către Molina, în minutu 26, respectiv Soldado, în minutul 76.

⚽️ Roberto Soldado scored his 1st European goal back in 2005 (for Real Madrid v Olympiakos) ⚽️ He scored his 30th European goal tonight (for Granada v Molde) #UEL | #GranadaMolde pic.twitter.com/WDxYMvGu1X — Freebets.com (@FreeBetsDotCom) March 11, 2021

Tottenham – Dinamo Zagreb: Partida de la Londra s-a terminat cu victoria echipei lui Mourinho, scor 2-0. Golurile anglezilor au fost înscrise de Kane, în minutele 25 şi 70.

Roma – Şahtior Doneţk: Meciul din Italia s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 3-0. Golurile Romei au fost marcate de către Pellegrini, în minutul 23, El Shaarawy, în minutul 73, respectiv Mancini, în minutul 77.

el shaarawy finally bagged his first goal since returning to Roma

pic.twitter.com/WL9ffrkJZD — Junior Maruwa (@juniormaruwa) March 11, 2021

Olympiacos – Arsenal: Partida din Grecia s-a terminat cu victoria ,,tunarilor”. Golurile partidei au fost marcate de El Arabi, în minutu 58, pentru greci, respectiv, Odegaard, în minutul 34, Gabriel, în minutul 79 şi Elneny, în minutul 85, pentru Arsenal.

What a goal for Odegaard. 🚀 pic.twitter.com/jocsyiN57R — DeShaun (@DamnStraightFam) March 11, 2021

Calificarea se va decide în aprope toate meciurile din returul acestei competiţii, programat săptămâna viitoare, mai exact joi.