Reacţia lui Steven Gerrard, după meciul dintre Ianis Hagi şi Stanciu din Europa League: ,,Ne-au şocat”

Meciul din manşa tur a optimilor Europa League, dintre Slavia Praga şi Rangers, s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Nicolae Stanciu a marcat un gol fabulos pentru Slavia Praga, în minutul 7, în timp ce Ianis Hagi a pasat decisiv pentru reuşita lui Helander din minutul 36.

Steven Gerrard, antrenorul lui Rangers, a oferit prima reacţie după meciul de la Praga. Acesta spune că Stanciu a marcat un gol minunat, iar remiza este una echitabilă.

,,Cred că remiza e rezultatul corect. Am întâlnit o echipă puternică, care joacă la mare intensitate. Ne-au șocat la început. Au reușit să marcheze un gol minunat, dar, odată ce am intrat în meci, am reușit cel puțin să fim la nivelul lor.

E foarte important că am reușit să marcăm în deplasare. Uneori dorești să simți adversarul și nivelul său, dar astăzi cred că suntem vinovați că i-am așteptat. Am găsit și vulnerabilități în jocul lor, de care sper să profităm la retur.”, a declarat Steven Gerrad, potrivit The Scottish Sun.

Calificarea în faza sferturilor de finală se va decide în returul de la Glasgow, programat joia viitoare, de la ora 22:00, pe Ibrox Stadium.