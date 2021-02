VIDEO | Simona Halep se califică în optimi la Australian Open! Victorie spectaculoasă cu rusoaica Kudermetova

Numărul 2 WTA s-a impus în două seturi în faţa sportivei de pe locul 36 în ierarhia WTA, scor 6-1, 6-3.

Tenismena din România s-a impus astăzi la capătul unui meci care a durat o oră şi 18 minute.

Deşi Kudermetova a încercat să ridice nivelul jocului în setul secund, tenismena din Rusia nu a avut nicio şansă în faţa Simonei Halep, o jucătoare cu mult mai multă experienţă în gestionarea unui astfel de meci.

Halep doing @Simona_Halep things 🔥

The World No.2 races to a one set to love lead against Veronika Kudermetova, taking the opener 6-1.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/r9UbHzqW1T

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021