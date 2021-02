De ce jucătoare de tenis se fereşte Simona Halep! Mărturisirea lui Darren Cahill

Numărul 2 WTA nu se simte bine în compania unei jucătoare din circuit, iar aceasta nu este nici Serena Williams, Ashleigh Barty sau Naomi Osaka.

Kaia Kanepi este jucătoarea pe care Halep nu vrea să o întâlnească, după cum a mărturisit Darren Cahill, antrenorul româncei.

„La fiecare turneu la care mergem, în special la cele de Grand Slam, Simona mă întreabă pe ce parte de tablou este Kanepi”, a declarat Cahill, potrivit The Tennis Podcast.

Declaraţia a venit, după ce Sofia Kenin, campiona de anul trecut, a fost eliminată în turul doi de Kaia Kanepi, care are 35 de ani şi se află pe locul 65 WTA.

“Every time we turn up to a tournament – especially a major – Simona asks ‘where’s Kanepi’?” – @darren_cahill

Cahill confirming what we already know… no one wants Kanepi.

