Halep s-a ţinut de glume cu jurnaliştii prezenţi la conferinţa de după meci. A doua jucătoare de tenis a lumii a izbucnit în râs când jurnaliştii au întrebat-o în ce anotimp îi place să joace la Roland Garros mai mult, primăvara sau toamna.

Halep a dat un răspuns care a fost savurat de toţi cei prezenţi.

„În ambele anotimpuri! Poate vom avea un turneu la Roland Garros în mai și altul în septembrie. Ar fi tare!”, a spus Simona, în timp ce râdea.

RG Fall or RG Spring?@Simona_Halep has the right idea 😁#RolandGarros pic.twitter.com/9BaXroXosu

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020