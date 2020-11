Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) a povestit un moment greu de imaginat, care i-a marcat cariera. Sportiva susține că Federația Română de Tenis nu a ajutat-o când a avut nevoie.

Pe vremea când încă nu obținuse rezultate foarte importante în tenis, Simonei Halep i-a fost interzis accesul la Centrul Național de Tenis, acolo unde trebuia să își desfășoare antrenamentele.

În urmă cu nouă ani, Halep era accidentată la abdomen și nu a putut evolua pentru naționala de Fed Cup.

„Am avut mai mulți sponsori care m-au sprijinit în carieră. Cât despre federație, am avut și momente mai puțin bune. Și menționez asta pentru prima dată în viața mea. În 2011, când am jucat turul 3 la un Grand Slam pentru prima dată, în Australia, trebuia să vin în februarie acasă și să joc în Fed Cup.

“Mi s-a comunicat că nu mai am voie la Centrul Național de Tenis!”

Am făcut ruptură la abdomen și am anunțat dinainte că nu voi putea să particip pentru că am ruptură, voi trage cât pot la Australian Open și apoi îmi voi lua pauză. Și mi s-a comunicat că nu mai am voie la Centrul Național de Tenis!

Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am ținut în mine, dar a venit momentul să o spun, pentru că acum zâmbesc, nu mă mai afectează. Dar m-au afectat atunci când s-a întâmplat, așa că eu nu am cerut niciodată nimic de la federație”, a povestit Simona Halep, într-un dialog pe Youtube cu Andi Moisescu.

Simona Halep a jucat pentru România în FED Cup, dar nu a primit nici un fel de sprijin din partea Federației Române de Tenis.

“Am jucat și cu gleznă ruptă, și cu spate blocat și cu multe chestii”

„Mulțumesc lui Dumnezeu, am avut susținere totală din partea familiei! Dar de la Federația Română de Tenis nu am luat niciun ban, nici că am jucat Fed Cup. Pentru că educația mea și spiritul meu de sportiv a fost ca trebuie să joc pentru România fără nimic.

Eu îmi doream să fiu acolo și am jucat cu tot sufletul, de fiecare dată. Am jucat și cu gleznă ruptă, și cu spate blocat și cu multe chestii! Dar am fost și criticată pentru că nu m-am dus în anumite meciuri”, a mai spus Halep, pentru sursa citată.

Simona Halep a disputat 25 de meciuri la simplu pentru naționala de Fed Cup, iar palmaresul este de 20 de victorii și 5 înfrângeri. De asemenea, constănțeanca a mai disputat 7 partide la dublu, iar palmaresul este de două victorii și 5 înfrângeri.

Pe plan individual, Simona Halep a câștigat turneul de la Roland Garros în 2018, iar în 2019 s-a impus la Wimbledon. De asemenea, Halep a pierdut trei finale, de două ori la Roland Garros, în 2014 și 2017, și la Australian Open, în 2018.