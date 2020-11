Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) a acordat un interviu pentru behindtheracquet.com, în care a vorbit despre cât de mult i-a schimbat tenisul viaţa.

Jucătoarea română de tenis a oferit și un sfat de urmat în viață.

“În 2014, tenisul mi-a schimbat viaţa! Am jucat prima mea finală de Grand Slam la Roland Garros. Nimeni nu mai reuşise asta din 1978, în România. Emoţiile au explodat şi toată lumea avea mari speranţe pentru viitorul meu.

Lumea a început să creadă că pot câştiga un Grand Slam. Am devenit extrem de populară peste noapte. Lumea mă recunoştea pe străzi şi oamenii îmi cereau autograf“, a dezvălui Halep, pentru sursa citată.

“A fost o mare schimbare şi a fost greu de ţinut sub control, dar am învăţat multe lucruri în acest timp. Am pierdut şi multă energie. Nu voiam să îmi pierd concentrarea legată de carieră. Am încercat să găsesc un echilibru. Am fost deschisă şi generoasă cu fanii, dar am rămas şi concentrată pe munca de care aveam nevoie pentru a avea rezultate pe teren“, a adăugat sportiva originară din Constanța.

Simona Halep a câștigat turneul de la Roland Garros în 2018, iar în 2019 s-a impus la Wimbledon. De asemenea, Halep a pierdut trei finale, de două ori la Roland Garros, în 2014 și 2017, și la Australian Open, în 2018.

“La început, a trebuit să arăt lumii că pot câştiga în continuare. Acest sentiment m-a motivat să îmi îmbunănăţesc jocul zilnic. În ultimii ani, am reuşit să îmi îmbunătăţesc felul în care fac faţă presiunii pozitive şi negative. Vreau să câştig meciuri şi turnee, dar am învăţat că nu succesul trebuie pus pe primul loc.

Cel mai important lucru este munca grea. Dacă dai 100%, nu vei avea motive de regret. Niciodată nu mi-a fost frică de eşec. Dacă nu ai succes, înseamnă că nu eşti îndeajuns de bun şi trebuie să munceşti şi mai mult“, a spus Simona, pentru behindtheracquet.com.