VIDEO | Reacția lui Darren Cahill după ce a revăzut finala de la Roland Garros 2017! “A fost groaznic”

10 iunie 2017, Paris. Jelena Ostapenko abia împlinise 20 de ani. Letona ocupa locul 47 WTA și nu avea niciun trofeu important în palmares.

Simona Halep era mare favorită și aștepta primul trofeu de Mare Șlem din carieră. Constănțeanca a câștigat primul set cu 6-4, apoi a condus cu 3-0 în setul doi și cu 3-1 în setul decisiv.

“Să revăd finala de la Paris a fost groaznic de urmărit… pentru amândoi, sunt sigur. Cred că mai mult pentru ea (n.a. – Simona Halep) decât pentru mine. Mereu a avut acest vis de a câștiga un turneu de Mare Șlem. Roland Garros este turneul cel mai apropiat de inima ei, fiind din România și jucând pe zgură.

Să conduci cu 1-0 la seturi și să ai avantajul unui break în setul doi, cu Jelena Ostapenko, și să lași meciul să-ți scape printre degete… e adevărat, și Jelena a jucat foarte bine. După meci, a fost o situație greu de gestionat.

Rolul antrenorului este să găsească o metodă pentru a readuce jucătoarea pe linia de plutire, să revină pe teren și să-și recapete bucuria de a juca. A durat ceva timp, dar s-a descurcat foarte bine. A urmat un sfert de finală la Wimbledon, apoi a devenit numărul 1 mondial“, a spus Darren Cahill pentru Eurosport.

Simona Halep's coach Darren Cahill talks about his feelings watching the Roland Garros Final against Jelena Ostapenko.

