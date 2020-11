VIDEO | Simona Halep a comentat cel mai bun meci făcut în 2020: “Mi-a dat încredere acea victorie!”

Jucătoarea româncă a invins-o pe spaniola Garbine Muguruza cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4.

Simona Halep a comentat punctele câștigate de ea cât și anumite momente când jocul ei nu a mers bine. Fostul lider mondial a spus că bucuria este mai mare când câștigă împotriva celor mai bune jucătoare din lume.

“Am avut multă încredere că pot câştiga acest meci, pe tot parcursul lui. Am fost supărată la finalul setului 2. Nu am servit foarte bine în aceste game-uri din setul 3. A însemnat mult această victorie.”

“Am ajuns în finală, acesta era visul meu, înainte de turneu. E întotdeauna frumos să câştigi împotriva uneia dintre cele mai bune jucătoare din lume. Mi-a dat încredere această victorie!” a declarat Simona Halep.

"It meant a lot. Being able to win the match I went to the final which was my dream."@Simona_Halep reflects on her @InteBNLdItalia semifinal match against Muguruza.@SAPSports | #MyPerformance pic.twitter.com/uHIh2ZWCR0

