VIDEO | Show a la Haaland! Dortmund a făcut spectacol la Sevilla. Juventus, rezultat surpriză: Pepe, Marega&co l-au învins pe Ronaldo

În cele două meciuri din această seară s-au marcat nu mai puțin de opt goluri.

Cinci dintre acestea au fost reușite în Sevilla – Dortmund.

În prima repriză, andaluzii au deschis scorul prin Suso, însă Dahoud și Haaland, cu o ”dublă”, au întors rezultatul.

Până la final, Luuk de Jong și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a închis tabela.

Cifrele tânărului norvegian sunt fascinante: în urma ”dublei” de astăzi a ajuns la cota 17 în carieră în Liga Campionilor, în doar 13 meciuri.

De asemenea acesta a marcat în actualul sezon 10 goluri în doar 7 meciuri!

Nici măcar Messi sau Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria UCL, nu au avut aceste cifre.

Erling Haaland has reached 10 Champions League goals quicker than any other player in the history of the competition ✨

It's taken him just seven matches 🔥 pic.twitter.com/127MMNuX0l

— Goal (@goal) February 17, 2021