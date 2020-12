Penultima etapă din faza grupelor al Ligii Campionilor a fost spectaculoasă!

În primele meciuri, cele disputate de la 19:55, Real Madrid a produs șocul serii: ”galacticii” au pierdut în fața lui Șahtior!

Lokomotiv Moscova a pierdut cu Salzburg, scor 1-3, iar austriecii rămân în cărți pentru locul de Europa League.

Atalanta și Midtjylland au dat-o la pace, scor 1-1. Danezii sunt eliminați din cupele europene, în timp ce italienii luptă în continuare pentru primăvara europeană cu Liverpool și Ajax.

Atletico Madrid și Bayern au dat-o la pace. Madrilenii nu s-au răzbunat pentru umilința din tur, scor 0-4. Felix a marcat pentru formația lui Simeone, iar Muller pentru campioana Europei, din penalty.

Inter a câștigat cu 3-2 deplasarea din Germania cu Monchengladbach, iar tensiunea se menține până în ultima etapă.

FC Porto și Manchester City au dat-o la pace, scor 0-0.

Liverpool a fost salvată de un tânăr de doar 19 ani în meciul cu Ajax.

Mijlocașul Curtis Jones a marcat golul de trei puncte al ”cormoranilor” și a trimis formația lui Klopp în primăvara europeană.

We're into the last 16, Reds 💪🔴 pic.twitter.com/VrkUPm3owR — Liverpool FC (@LFC) December 1, 2020

Marseille a spar gheața în Liga Campionilor. Formația franceză nu reușise să marcheze niciun gol până în această etapă, însă astăzi a învins-o pe Olympiakos cu 2-1!