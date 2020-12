VIDEO | S-a trecut peste orgoliu la Iaşi! Andrei Cristea s-a îmbrăţişat cu Daniel Pancu la conferinţa de presă

Daniel Pancu şi Andrei Cristea s-au îmbrăţişat la conferinţa de presă dinaintea meciului Poli Iaşi – Academica Clinceni, în încercarea de a transmite un mesaj de unitate pentru ultimele meciuri din 2020.

Poli Iaşi a ajuns pe loc de retrogradare, iar la ultima conferinţă de presă au fost prezenţi preşedintele clubului, Ciprian Paraschiv, antrenorul Daniel Pancu şi căpitanul Andrei Cristea pentru a transmite o atmosferă foarte bună la club.

Ciprian Paraschiv transmite că echipa trebuie susţinută în continuare pentru a realiza ceva în Liga 1.

,,Ne așteaptă o săptămână extrem de grea, cu meciuri foarte importante pentru noi. Vreau să transmit un mesaj de unitate și forță. Eu am o încredere fantastică în jucători și în stafful tehnic. Am jucat la multe echipe, am văzut multe echipe care au pierdut, însă am văzut jucători cu lacrimi în ochi după ce am pierdut acest joc. Tuturor ne pasă de această echipă, această echipă trebuie iubită și susținută.“, a declarat acesta la conferinţa de presă.

Andrei Cristea a ţinut să demonstreze că nu mai există tensiuni la echipă şi s-a îmbrăţişat cu Daniel Pancu, pentru a arăta că nu există niciun conflict între ei.

,,Este un moment greu pentru noi, pentru club. Nu suntem foarte obișnuiți cu multe campionate sau eventuri, dar împreună vom trece peste acest moment. Avem nevoie mare de puncte, partida de miercuri va fi decisivă. Avem jucători cu experiență și cred că vom reuși să trecem peste aceste momente. Cred că un obiectiv rezonabil ar fi ca echipa noastră să termine în primele 12 acest an. Cu toții facem greșeli, numai cine nu muncește, nu greșește.

Este important că suntem cu toții uniți. Pe această aș dori să dau și eu mâna cu Daniel, să înțeleagă lumea că din partea noastră nu e niciun fel de problemă. Ne dorim să rămânem un grup și toată lumea să fie alături de acest proiect.”, a mia spus Andrei Cristea.

Daniel Pancu a vorbit despre situaţia echipei din Copou şi spune că este ruşinos să aibă doar 1 punct strâns în 8 jocuri. Acesta speră ca lucrurile să se schimbe de la partida cu Clinceni, iar echipa să intre pe un trend pozitiv.

,,Întâlnim o echipă în mare formă, care are doar un rezultat de egalitate în ultimele șase jocuri, în rest numai victorii. Este o echipă cu o atitudine fantastică, au și jucători de mare experiență, Gardoș, Rusescu și Tănase.

Problema este la noi, ne-am lins rănile după meciul cu Dinamo. Cheia este la noi. Acum este despre Politehnica Iași, despre emblema asta, este rușinos să avem un singur punct în opt jocuri. Cheia este la noi, eu n-am avut nicio problemă cu Adrian Cristea. Pe noi ne interesează doar binele Politehnicii Iași.“, a precizat antrenorul.

Poli Iaşi se află în acest moment pe locul 15 în Liga 1, cu 10 puncte adunate în 13 partide disputate.