VIDEO| Risto Radunovic, pregătit să ia titlul cu FCSB! ,,Am venit cu gândul de a deveni campion”

Risto Radunovic, fundaşul stânga al FCSB-ului, este singurul transfer al echipei în această pauză de iarnă.

Muntenegreanul venit de la Astra Giurgiu a oferit primul interviu de când a semnat cu echipa lui Gigi Becali.

Aflat în cantonamentul din Antalya, Radunovic se arată foaret încântat de condiţiile pe care le-a găsit la FCSB şi care îi sunt puse la dispoziţie.

Fundaşul mărturiseşte faptul că a venit la FCSB pentru a câştiga titlul în Liga 1. Primul meci al muntenegreanului la noua echipă va fi chiar împotriva fostei echipe.

,,Sunt mulțumit că am ajuns la un club atât de mare. Au trecut șapte zile foarte repede, am muncit foarte bine și au trecut rapid. Se lucrează bine, avem toate condițiile în Antalya, atât de antrenament, cât și de refacere. E foarte bine, super ok.

Pot să zic că se lucrează foarte bine, foarte tare, cu intensitate mai mare decât am lucrat până acum. Ne pregătim bine pentru perioada care va veni. Am venit cu gândul de a deveni campion, asta e cel mai important. Asta e ambiția mea, să câștigăm cât mai multe trofee.

Pe unii colegi îi știam dinainte, pe alții îi știam de pe teren. M-au primit extraordinar. Jucăm cu Astra, e foarte important să jucăm bine, să câștigăm primul meci, să intrăm de la început cu victorie, asta e cel mai important.”, a declarat Radunovic pentru FCSB TV.

400.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru transferul său de la Astra Giurgiu.

14 meciuri a jucat Radunovic în acest sezon de Liga 1 şi a reuşit să marcheze de două ori.

1.000.000 de euro este cota jucătorului, potrivit transfermarkt.com.

Meciul dintre FCSB şi Astra Giurgiu se va desfăşura pe data de 15 ianuarie, de la ora 20:00, patida contând pentru etapa cu numărul 16 a Ligii 1.