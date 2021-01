Simona Halep e gata să dea lovitura la primul Grand Slam din 2021! Numărul 2 WTA pleacă spre Australia

După mai bine de două luni de antrenament, tenismena pleacă spre Australia, acolo unde este aşteptată de antrenorul Darren Cahill. Numărul 2 WTA va fi însoţită şi de antrenorul din România, Artemon Apostu Efremov.

Halep a efectuat luni ultimul antrenament, înainte de a pleca spre primul turneu din acest an. Aceasta a făcut şi o ultimă postare înainte de a părăsi România, fiind vorba de o poză de la antrenament, însoţită de un mesaj pentru antrenorul din Australia.

,,Ultima înainte de… Australiaaaa. Darren Cahill, venim!”, a postat Simona Halep pe contul de Twitter.

Last one before.. Australiaaaa 🙃 @darren_cahill we are coming 💪🏼🤸🏼‍♀️ pic.twitter.com/l5Hms4qdSh

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 11, 2021