VIDEO | Rezumatele Champions League! ,,Il Luce” se califică în Europa League cu Dinamo Kiev alături de Man United, Ronaldo înscrie o dublă cu Barca, iar PSG – Basaksehir a fost întrerupt

Seara din Champions League a început cu meciul dintre Lazio şi Club Brugge, partidă terminată la egalitate, scor 2-2. Romanii au deschis scorul prin Correa în minutul 12, iar trei minute mai târziu au fost egalaţi de către Vormer. Ciro Immobile a marcat din nou pentru Lazio în minutul 27, iar scorul la pauză era 2-1 pentru italieni.

Ştefan Radu a intrat pe teren la pauza meciului şi astfel a debutat în Champions League pentru Lazio. Meciul s-a terminat la egalitate, după ce Vanaken a marcat pentru Brugge în minutul 76. În urma rezultatului, Lazio merge mai departe în Champions League.

Zenit – Dortmund s-a terminat cu victoria lui nemţilor, scor 2-1. Deşi ruşii au deschis scorul prin Driussi în minutul 16, Dortmund a întors rezultatul în repriza a doua prin golurile marcate de Piszczek în minutul 68 şi Witsel în minutul 78. Nemţii merg mai departe în Cahmpion League alături de Lazio.

Barcelona – Juventus s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru italieni. Cristiano Ronaldo a marcat o dublă în minutele 13 şi 52 ale partidei, ambele goluri fiind înscrise din penalty. McKennie a marcat şi el pentru Juventus în minutul 20, iar Juventus câştigă grupa din care au mai făcut parte Dinamo Kiev şi Ferencvaros.

Dinamo Kiev – Ferencvaros s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0, iar elevii lui Mircea Lucescu merg mai departe în Europa League. Golul decisiv a fost marcat de Popov în minutul 60 al meciului de la Kiev.

Chelsea – Krasnodar s-a terminat nedecis, scor 1-1. Ruşii au deschis scorul prin Cabella în minutul 24, iar Jorginho a egalat în minutul 28 din penalty. Londonezii erau deja calificaţi din grupa în care au mai fost prezente Sevilla şi Rennes.

Rennes – Sevilla, scor 1-3, iar spaniolii merg mai departe în Champions League, alături de Chelsea. Golurile victoriei au fost marcate de Kounde în minutul 32 şi En Nesyri în minutele 45+2 şi 81. Pentru francezi a punctat Rutter în minutul 86 din penalty.

RB Leipzig – Manchester United s-a terminat 3-2, iar englezii sunt eliminaţi din Champions League. Pentru nemţi au punctat Angelino în minutul 2, Haidara în minutul 13, iar Kluivert în minutul 69. Pentru Manchester au punctat Bruno Fernandes în minutul 80 din penalty şi Pogba în minutul 82, iar englezii merg în Europa League din grupa în care au mai fost PSG şi Basaksehir.

PSG – Basaksehir a fost suspendat din minutul 20, după ce Sebastian Colţescu a folosit cuvinte rasiste la adresa unui membru din staff-ul turcilor. Cei de la Basaksehir au ieşit de pe teren, iar meciul nu s-a mai disputat.

