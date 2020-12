VIDEO | Sebastian Colţescu, acuzat de rasism la meciul dintre PSG şi Basaksehir! Turcii, indignaţi de atitudinea acestuia

Meciul a fost întrerupt după 20 de minute, în urma protestelor venite din partea jucătorilor turci la adresa arbitrului de rezervă, Sebastian Colţescu.

La solicitarea lui Colţescu, Ovidiu Haţegan, centralul partidei, i-a acordat unui membru din staff-ul lui Basaksehir cartonaşul roşu. Cel care a fost eliminat este Pierre Webo, fost atacant camerunez, care s-a retras din fotbal în Turcia.

Fostul atacant a susţinut că a fost insultat de Sebastian Colţescu şi de aceea a reacţionat foarte nervos. Turcii au cerut explicaţii, iar după ce Webo a fost eliminat, au părăsit terenul.

4th official being accused of racism by both sets of players in PSG vs Istanbul Basaksehir, players walk off the pitch #PSGIBFK #PSG pic.twitter.com/72gRiHENTR

Potrivit jurnaliştilor, Sebastian Colţescu, atunci când a cerut sancţionarea sa, a folosit o expresie cu tentă rasistă. El l-a numit ,,cel negru” în momentul în care l-a indicat pe Webo, cuvinte care i-au enervat la culme pe cei de la Basaksehir.

What a shame in Paris. 4th ref said “the black guy” when indicating to the ref who should be booked on Istanbul’s bench. Istanbul Basaksehir walks off the pitch for racism. “Why you call him black man?!”, Istanbul players are literally furious. 🔴 #UCL #PSGIBFK

