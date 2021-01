VIDEO | Realul a ajuns lider grație lor! Oamenii care au decis primul joc din 2021 al campioanei Spaniei

Trupa lui Zinedine Zidane s-a impus în fața celor de la Celta Vigo cu 2-0 în etapa a 17-a din La Liga.

Cele două reușite au venit în debutul fiecăreia dintre reprize și i-au avut ca protagoniști pe aceeași doi jucători. Doar că rolurile s-au schimbat la cele două goluri. În minutul 6 centrarea lui Asensio a fost reluată cu capul în plasă de Lucas Vazquez, iar apoi ultimul a trecut la serviciu pentru al doilea gol al formației los blancos.

Asensio a mărit diferența pe tabelă cu primul său gol stagional, iar cu cele trei puncte câștigate aseară, Realul a devenit lider pentru măcar o zi. Campioana are cu un punct peste Atletico, însă marea rivală are trei meciuri mai puțin disputate. A fost primul joc în noul an pentru madrileni care se vor duela cu Osasuna în noua etapă de campionat, sâmbăta viitoare.