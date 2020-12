Mijlocașul român a înscris unicul gol al confruntării din etapa cu numărul 20 din Scoția, dintre Rangers și Hibernian. Comentatorul partidei se întreba când va reîncepe Ianis Hagi să înscrie meci de meci, acesta fiind într-un con de umbră.

„Roofe trimite foarte bine în careu. Bravo lui Ianis Hagi, care s-a poziționat excelent, într-o zonă periculoasă, acolo e acțiunea! Ne întrebam când va «învia» Hagi, iată că a «înviat»! A venit iar cu golul pentru Rangers”, a spus comentatorul.

Suporterii lui Rangers nu s-au lăsat mai prejos și au scris pe rețelele de socializare.

„Va deveni unul dintre cei mai buni jucători ai noştri în acest sezon”. „Ce talent!”, „3 goluri şi un assist în ultimele cinci meciuri. Ianis Hagi este un jucător în formă!”, ”Hagi arată în sfârșit ce poate. A avut un început dificil de sezon”, sunt doar câteva dintre mesajele de pe rețelele de socializare

Ianis Hagi a marcat în al doilea meci consecutiv, după cel cu St. Johnstone. În urma acestei victorii, Rangers a ajuns la 56 de puncte și este lider în campionatul Scoției, la 19 puncte de locul secund, ocupat de rivala Celtic. Campioana en-titre a Scoției are însă patru meciuri mai puțin disputate.

Ianis Hagi a fost aproape să se accidenteze, după ce a dat golul cu Hibernian. Românul a vrut să alunece pe gazon.

I’ll keep that in mind…🤣 https://t.co/Pp5ZYyXsYH

— Ianis Hagi (@IanisHagi10) December 26, 2020