VIDEO | Rangers, în grupele Europa League! Ianis Hagi a dat o pasă de gol genială

Rangers a dominat meciul, iar raportul șuturilor pe poartă a fost 4-1 pentru vicecampioana Scoției.

Arfield a deschis scorul în minutul 52, după o pasă perfectă a lui Ianis Hagi, la capătul unei acțiuni spectaculoase, în viteză.

🎯 GOAL: What a move finished off by @scottyarf 😍 pic.twitter.com/UoDOj25VbK

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 1, 2020