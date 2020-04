VIDEO | Provocarea la care a răspuns Simona Halep: “Sunt tare mândră că am câștigat”

Sportiva a acceptat înainte de Paște să revină pe…terenul de tenis. Doar că este vorba despre o suprafață improvizată în casa sa din București.

Simona l-a avut ca adversar pe fratele ei, iar confruntarea celor doi a putut fi urmărită de internauți prin intermediul contului de Youtube al lui Smiley.

“Acum e highlight-ul serii noastre. Vă vom prezenta un meci foarte interesat al Simonei Halep, pe care nu ați mai văzut-o anul ăsta la Roland Garros și Wimbledon. Dar o veți vedea acum, în exclusivitate, într-un meci de «bambilici» împreună cu fratele ei, Nicolae. Să vedem cine câștigă” a anunțat căntărețul duelul inedit care urma să aibă loc.

Simona a reușit în cele din urmă să se impună cu 6-5 și la final a fost și “recompensată”. A primit drept premiu un cozonac.

„Am jucat pentru foarte multe trofee în cariera mea, dar pentru așa ceva nu am jucat niciodată. Sunt tare mândră că am câștigat. Ce fac cu premiul? Îl mănânc! Ce pot să fac? Abia aștept. O să-l savurez. Îl împart cu fratele meu. A fost interesant, mai ales că eu am pregătit terenul. Îmi aduceam aminte de copilărie când făceam asta în casă. Am pus două scaune și am făcut fileul din cordonul unui halat” a mai declarat amuzată numărul 2 mondial.