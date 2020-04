BREAKING NEWS | Florin Prunea anunță despărțirea de Dinamo: “Contractul meu expiră în două luni”

Directorul general al lui Dinamo este hotărât să nu își prelungească șederea în Ștefan cel Mare și în contextul problemelor financiare pe care clubul le traversează în această primăvară.

Oficialul câinilor susține că nu a reușit tot ce și-a propus din vara anului trecut și până acum. Iar momentul care a contribuit la căderea morală a echipei a fost anunțul făcut de Negoiță în privința vânzării clubului pe un leu.

“Era înainte de un meci împotriva Craiovei, la Drobeta-Turnu Severin. După anunțul acela ne-am dus în cap. Am fost prezent în acea conferința. Vă spun sincer, în drum spre Rin îi spuneam lui Dănciulescu: «Face anunțul că reia finanțarea la echipă și nu ne mai prinde nimeni!». Am intrat, ne-a transmis ce avea să anunțe. Am încercat să-l conving să nu spună asta 30 de minute, dar n-am reușit” a povestit Florin Prunea pentru Telekom Sport.

Fostul mare portar consideră că patronatul a profitat de pandemia de coronavirus pentru a scădea salariile pe care cu greu le mai putea onora oricum.

“Unii au așteptat să se întâmple o nenorocire ca să îi bage în șomaj tehnic pe angajați. N-a vorbit nimeni cu jucătorii, li s-a transmis doar o notificare pe WhatsApp. Dacă eram consultat, eu nu eram de acord. E grav cu jucătorii, la mulţi le expiră contractele pe 30 mai, nu ştiu ce chef mai au ei. Trebuie vorbit cu jucătorii, cu fiecare în parte. Au 3 luni deja de neplată a salariillor, situaţia este una delicată, nu numai la Dinamo” a mai precizat Florin Prunea.