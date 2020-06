VIDEO | Promisiunea lui Bergodi pentru fanii Craiovei: “Vom arăta bine în fața celor de la CFR Cluj”

CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt echipele rămase în lupta pentru titlu în Liga 1, iar în etapa viitoare se vor înfrunta la Cluj-Napoca. După victoria cu FC Botoșani, antrenorul Craiovei, Cristiano Bergodi, a declarat că va pregăti foarte bine faza defensivă pentru meciul împotriva campioanei României și a identificat principalul pericol – francezul Billel Omrani.

În Bănie, Universitatea Craiova a trecut de FC Botoșani cu 2-1. Dan Nistor (31′) și Elvir Koljic (72′) au înscris pentru Craiova. Marko Dugandzic a marcat pentru FC Botoșani, în minutul 89.

“Cred că am meritat această victorie. Ne-am creat multe ocazii de gol. Mă mulțumește că echipa crește, încet-încet, din punctul de vedere al jocului și fizic. Am jucat bine. E normal că trebuie să îmbunătățim traseele de joc. Am lucrat mult pe fază defensivă, toată echipa a alergat, am jucat solid.

Am întâlnit o echipă bună, care mi-a plăcut mereu. Are jucători inventivi în față, cu forță, gen Ofosu și Dugandzic. Nu e ușor să câștigi fiecare meci.

Bălașa a avut o problemă la coapsă, iar Acka are ceva la gleznă. Vorbim cu doctorul și vom vedea, mai avem 4-5 zile la dispoziție.

Ne pregătim pentru un meci dificil împotriva celei mai bune echipe. E și un meci de orgoliu, vom arăta bine în fața celor de la CFR! Sunt de 22 de zile la Craiova și văd că se mișcă lucrurile bine.

Trebuie să facem mai bine faza defensivă ca să ne batem la titlu. Clujul are un jucător foarte bun, care îmi place foarte mult. E vorba de Omrani“, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă.

Meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova este programat duminică, 28 iunie, de la ora 20:00.