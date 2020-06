Nistor, cu gândul la meciul cu CFR Cluj! “Dacă vom câștiga, ne luptăm la titlu”

Universitatea Craiova a câștigat restanța cu FC Botoșani, scor 2-1, și s-a apropiat la patru puncte de liderul din play-off-ul Ligii 1, CFR Cluj. Dan Nistor, autorul unui gol superb, a declarat că o victorie a oltenilor în meciul cu CFR este vitală pentru a păstra șanse la câștigarea titlului.

În Bănie, Dan Nistor (31′) și Elvir Koljic (72′) au înscris pentru Craiova. Marko Dugandzic a marcat pentru FC Botoșani, în minutul 89.

“Scorul e un pic mincinos. Am avut foarte multe ocazii. Am avut și o bară. Mă bucură pentru că am marcat. Am împlinit șapte ani de la căsătorie și e un cadou frumos.

Sper să jucăm la fel de bine cu CFR Cluj și să venim de acolo cu punct sau puncte. E un meci capital pentru noi. Dacă vom câștiga, ne luptăm la titlu. Dacă nu, în proporție de 90% s-a terminat și ei vor fi campioni. Vom fi la cel mai bun nivel pentru a câștiga campionatul“, a spus Dan Nistor la DigiSport.

Meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova este programat duminică, 28 iunie, de la ora 20:00.