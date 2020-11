Petrolul va primi vizita rivalei Rapid, într-un derby de tradiție, vineri de la ora 19:00. Meciul se va disputa în cadrul etapei a 10-a a Ligii a 2-a. Rivalitatea dintre Rapid și Petrolul datează de decenii, meciul dintre cele două echipe este supranumit „Primvs Derby”.

Acest meci este considerat de mulți adevăratul derby al fotbalului românesc.

Viorel Moldovan prefațează ”Primvs Derby”

„E un derby de tradiție. În alte vremuri era pe prima scenă fotbalistică. Ne dorim foarte mult să câștigăm acest joc. Băieții depun un efort exemplar. Nu am ce să le reproșez. Am muncit foarte mult în ultima perioadă să le ridicăm starea de spirit a băieților împreună cu staff-ul. Starea de spirit este foarte ok.

Sunt încrezător, sunt optimist că vom face un meci foarte bun și vom câștiga. Trebuie să fim mai pragramici ca să facem diferența. Ne creem ocazii de a marca. Când ai prima ocazie trebuie s-o dai în poartă. Avem nevoie de cele trei puncte puse în joc. Trebuie să rupem acest complex și să câștigăm acasă”, a declarat Moldovan, în conferința de presă premergătoare partidei.

Cele două echipe au ca obiectiv revenirea în primul eșalon fotbalistic. Înaintea confruntării, nici una dintre cele două formații nu trece printr-o perioadă foarte bună, acestea ocupând locurile 9, respectiv 11, departe de prentențiile avute la startul sezonul, dar mai ales de așteptările suporterilor.

„Astfel de jocuri cu adversari puternici cu miză, cu tradiție în spate atât pentru suporteri cât și pentru noi nu au cum să nu te motiveze. Cred că din acest punct de vedere pentru mine va fi mult mai ușor să-i motivez pe băieți. Îi simt dormic și motivați să câștigăm acest meci de pe teren propriu”, a adăugat antrenorul ”lupilor galbeni”.

Față de sezonul trecut ploieștenii au schimbat aproape tot lotul, având 15 jucători străini. De partea cealaltă, Rapid se bazează aproape în totalitate pe români. Cel mai bun marcator alechipei ploieștene este albanezul Armando Vajushi cu patru reușite, în timp ce la Rapid Cătălin Hlistei a marcat de cinci ori.

Înaintea meciului, Petrolul ocupă locul 9, cu 14 puncte, în timp ce Rapid e pe 12 cu un punct mai puțin.

De la revenirea Rapidului, în 2017, cele două formații s-au întâlnit de două ori, ambele întâlniri disputându-se în sezonul trecut. În prima partidă, jucată în sezonul regular, Rapid a învins cu 1-0, iar în play-off rezultatul a fost 0-0.