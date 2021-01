VIDEO | Povestea emoţionantă a unei românce! A vrut să se lase de sport, dar acum merge la Jocurile Olimpice

O sportivă din România a trecut peste cel mai greu moment din cariera sa, iar acum va reprezenta România la cea mai tare competiţie din lume.

Maria Holbură a lăsat în spate momentul în care a vrut să se retragă din gimnastică, şi-a învins anumite probleme şi s-a calificat la Olimpiadă.

Într-un moment dificil pentru gimnastica românească, sportiva de 20 de ani a prins un bilet pentru Tokyo la individual compus. Vestea a lăsat-o fără cuvinte pe Maria Holbură, care a vrut să renunţe la gmnastică în 2019, iar prima persoană pe care a anunţat-o cu lacrimi în ochi a fost mama ei.

„Sunt foarte mândră de mine că nu am renunțat. Am vrut să renunț la gimnastică, am avut mai multe probleme și de sănătate și pur și simplu nu am mai vrut să continui. Am zis să ajut echipa la mondialul acela și pur și simplu așa s-a întâmplat.

Nu știam dacă e adevărat… Mi-a spus toată lumea că eu sunt singura calificată la Olimpiadă și doar eu pot să mă duc acolo. Prima dată am sunat-o pe mama și a început să plângă, am plâns și eu pentru calificarea aceasta și mi-a părut și foarte rău că nu am reușit a doua oară cu echipa.“, a mărturisit aceasta, potrivit Sports Net.

Înainte de a merge la Olimpiadă, Maria are un program infernal. Gimnasta se pregăteşte câte 6 ore pe zi în 6 zile din săptămână. Deşi este foarte încărcată de antrenamente, sportiva îşi face timp şi pentru relaxare şi a mărturisit care este activitatea ce o face să se liniştească.

„Mă antrenez trei ore dimineața și trei după-amiaza. Am ceva probleme cu glezna, sunt destul de bine și fizic și psihic, mai am de lucrat la emoții.

Pictez…sunt tablouri gata făcute, eu doar pun culorile pe ele! Îți trebuie migală pentru ele, îți trebuie foarte mult timp.“, a mai declarat sportiva calificată la Jocurile Olimpice.