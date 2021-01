Ante Puljic pune barieră între Dinamo şi Craiova! ,,E singurul club din România la care pot să joc”

Ante Puljic, căpitanul lui Dinamo, de gândeşte deja la o posibilă plecare din Ştefan cel Mare, dacă problemele salariale nu vor fi remediate.

Croatul ştie că situaţia de la club este una critică, iar jucătorii ar putea să plece de la echipă în săptămânile ce urmează din cauta neplăţii restanţelor financiare.

După ce s-a zvonit că fundaşul ar putea ajunge la Craiova, acesta a făcut lumină în acest caz. Puljic spune că în România va evolua doar pentru echipa lui Dinamo şi nu va merge la o rivală a acesteia.

,,Am spus mereu că e singurul clubul din România la care pot să joc. Am spus mereu am spus asta. Dacă am spus asta, așa va fi. Crede-mă! Nu pot să spun ceva și să fac altceva. Niciodată. Dacă voi pleca din România, nu mă voi întoarce la alt club, doar la Dinamo.’‘, a declarat Ante Puljic, prezent la vizita medicală.

Dacă problemele financiare de la club nu se vor rezolva în totalitate, echipa riscă să rămână doar cu 6 jucători. Emilian Hulubei, preşedintele AFAN, a explicat cum se pot elibera de contract jucătorii neplătiţi din Liga 1.

,,În România, poți da o notificare clubului să te plătească după 60 de zile. Apoi, dacă nu o face, mai poți face o altă notificare, după alte 15 zile, în total 75 de zile, și trebuie să aștepte o decizie definitivă a unei Comisii. Se pot ajunge la 5-6 luni de judecată.

Jucătorii străini pot pleca mult mai ușor. Se duc la FIFA după cele 75 de zile și devin liberi. Apoi, pot semna cu orice alt club, care devine solidari cu el.”, a precizat acesta pentru Digisport.

Într-o situaţie destul de complicată, Dinamo a reuşit totuşi să termine pe locul 11 turul de campionat din Liga 1, având 16 puncte adunate în 15 jocuri disputate.

Dinamo se pregăteşte de returul campionatului, iar în etapa cu numărul 16 va juca contra celor de la Hermannstadt, pe data de 13 ianuarie, de la ora 19:00.