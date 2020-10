VIDEO | Poenaru, fericit după victoria cu Craiova: “Nimeni nu credea că suntem în stare să batem Craiova!”

Liderul din Liga 1, Universitatea Craiova, a înregistrat aseară primul eșec în actualul sezon, după înfrângerea de acasă, contra Academicii Clinceni, scor 0-1!

Ilie Poenaru, antrenorul formației Academica Clinceni, s-a arătat foarte mulțumit de prestația elevilor săi din meciul de aseară, contra liderului Universitatea Craiova. Poenaru a ținut să își felicite jucătorii pentru această victorie și a transmis că odată cu omogenizarea lotului, echipa va deveni și mai puternică.

“Sunt bucuros, felicit în primul rând jucătorii, este victoria lor, au muncit mult pentru ea, am întâlnit cea mai bună echipă a campionatului în acest moment, dar am venit cu încredere, cu speranța că putem obține un rezultat bun. Sunt 3 puncte câștigate unde nimeni nu ne credea că suntem în stare și consider că odată cu trecerea timpului vom deveni un grup puternic.

Am avut șansă, Craiova a avut 3 ocazii clare, dar consider că noi am început balul ratărilor din această seară. După ce am marcat, am avut o altă strategie, am făcut pasul înapoi, i-am lăsat să vină și cred că au dominat ultimele 25-30 de minute.

Felicit Craiova, îl felicit pe domnul Bergodi pentru fotbalul spectaculos pe care îl practică și poate că noi nu ne-am ridicat la nivelul lor.”, a declarat Ilie Poenaru la finalul partidei.

Universitatea Craiova rămâne în continuare liderul din Liga 1, cu 21 de puncte obținute în primele 8 meciuri din campionat, la 6 puncte de FCSB și CFR Cluj, care au însă un meci în minus față de olteni.