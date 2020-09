VIDEO | Pintilii, mărturisire sinceră la finalul meciului cu piteștenii: “Am primit schimbările prin telefon!”

Antrenorul de conjunctură al celor de la FCSB a dezvăluit cum a fost pregătită partida de aseară, de la Giurgiu.

Dacă altădată, Gigi Becali era “sfătuitorul” din umbră al principalului de la FCSB, acum rolul său a fost luat de Toni Petrea, aflat în izolare după ce a contractat virusul din China.

“Toni Petrea a gândit schimbările. Dacă le gândeam eu, le făceam altfel. Cum mi le-a transmis? Ei, asta e bună! Prin telepatie… Normal că prin telefon! Dacă vreți, îi zic să mă sune pe bancă la următorul meci din Liga 1, ca să fiu și eu șmecher. Bine?”, a fost reacția lui Mihai Pintilii la finalul partidei contra alb-violeților când a fost întrebat despre acest subiect.

Pintilii dezvăluie care sunt reacțiile celor care primesc vestea bună după testările efectuate.

„Avem și noi emoții, cei care am ieșit negativ. Sărim în sus când vedem testele negative, zici că am câștigat la loto. Ne bucurăm că am câștigat, pentru că ne dă moral pentru meciul din Europa League cu Liberec.

Cană a fost senzațional! Când echipa nu ia gol, înseamnă că fundașii și portarul au jucat foarte bine. Sper ca la următorul test băieții să iasă ok, și îi vom aștepta înapoi cu mare drag”, a mai spus secundul celor de la FCSB, devenit principal de conjunctură în această situație.