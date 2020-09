VIDEO | Victoria cu FC Argeș le dă curaj roș-albaștrilor! Man, cu gândul la meciul cu Liberec

FCSB a învins, duminică seară, la Giurgiu, cu scorul de 3-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a patra a Ligii 1. Toate cele trei goluri ale partidei au fost marcate de Dennis Man (13′, 22′, 72′).

Partida cu FC Argeș e istorie pentru Dennis Man. „Perla” lui Becali este cu gândul deja la meciul cu Liberec, pe care speră ca FCSB să-l câștige.

FCSB va primi vizita cehilor de la Slovan Liberec, joi, 24 septembrie, în turul trei preliminar al Europa League. Echipa calificată în play-off se va decide într-o singură manșă.

„O victorie muncită, trecem printr-o perioadă grea având în vedere că anumiţi jucători sunt bolnavi şi important este că am strâns rândurile, jucătorii care au rămas sănătoşi au dat totul pe teren. Venim după un meci cu prelungiri, un meci greu, plus drumul. Mă bucur foarte mult că mă simt bine, sunt sănătos, mă rog la Dumnezeu să fiu bine şi pe viitor să încerc să îmi ajut echipa cum am făcut-o şi până acum.

Cred că va fi meciul sezonului joi, un meci capital pentru noi, ne dorim foarte mult să scoatem cât putem de mult din acest meci şi să ne calificăm mai departe pentru că vrem să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Dennis Man la finalul meciului cu FC Argeș.

Dacă va trece de cehii de la Slovan Liberec, FCSB va întâlni învingătoarea meciului APOEL (Cipru) / Zrinjski (Bosnia și Herțegovina), în play-off-ul Europa League. Bucureștenii vor juca meciul din play-off, acasă, la data de 1 octombrie.