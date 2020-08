VIDEO | Pigliacelli a oferit declarația anului, după victoria cu Sepsi! “Am arătat că avem co**e”

Universitatea Craiova a obținut o victorie nesperată în prima etapă din Liga 1, 1-0 în deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Vicecampioana României a fost dominată copios, dar a dat lovitura în ultimele minute de joc. Portarul italian Mirko Pigliacelli a oferit declarația anului, folosind un cuvânt vulgar în limba română.

Sepsi a ratat mai multe ocazii clare, dar Craiova a înscris în minutul 88. Bosniacul Elvir Koljic a trimis mingea în poartă, iar gazdele au cerut ofsaid.

“A fost un meci greu pentru noi. A fost și căldură mare. Dar, sincer, am arătat că suntem echipă tare, suferim, stăm acolo, avem co**e. Ne-am antrenat foarte bine și mergem mai departe.

Am fost aproape de istorie sezonul trecut, dar am început din nou, am început tare. A fost o experiență, am fost acolo, oricine credea ca suntem morți, dar am ajuns la ultimul meci, dacă dădeam al doilea gol nu știu cum se termina. Nu mai vreau să mă gândesc“, a spus Mirko Pigliacelli, la finalul partidei de la Sfântu Gheorghe.