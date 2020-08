Bergodi vrea să uite repede meciul cu Sepsi! “Am luat trei puncte și gata! Nu am jucat bine”

Universitatea Craiova a câștigat meciul din deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-0, dar n-a convins. Vicecampioana României a fost dominată și a înscris după o fază suspectă de ofsaid. Antrenorul ‘alb-albaștrilor’, Cristiano Bergodi, a recunoscut că echipa lui a jucat slab, dar a subliniat că nu este îngrijorat înaintea meciului din Europa League.

În prima etapă din ediția 2020-2021 a Ligii 1, Craiova a avut mari probleme la Sfântu Gheorghe. În minutul 26, Purece a înscris pentru Sepsi, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid. Pe finalul primei reprize, Mihăilă a ratat o ocazie imensă pentru Craiova – șut în portar din câțiva metri.

În repriza a doua, Sepsi a ratat mai multe ocazii clare, dar Craiova a dat lovitura în minutul 88. Bosniacul Elvir Koljic a trimis mingea în poartă, iar gazdele au cerut ofsaid.

“Cred că nu putem fi la 100% pe început de campionat. Se întâmplă să jucăm un meci precum acesta, nu așa reușit, mai ales în prima repriză, când am riscat mult. Dar, în sfârșit, este bine că am câștigat meciul. În a doua repriză, echipa s-a comportat mai bine. Suntem la începutul unui drum lung și nu mă îngrijorez deloc. Trebuie căutate soluții și reglate niște lucruri, e normal, trasee de joc. Azi am luat trei puncte și gata!

Nu am jucat bine, dar nu e ușor. Am întâlnit o echipă bună, care a jucat agresiv și a creat pericol. Trebuie să avem răbdare! Nu știu dacă a fost ofsaid la gol, de pe banca de rezerve nu se vede. Normal, nu trebuie să ne mulțumim cu această victorie, dar trebuie să stăm toți liniștiți! S-a văzut că avem de reglat lucruri, dar avem timp“, a spus Cristiano Bergodi, la finalul partidei de la Sfântu Gheorghe.

Publicată de Universitatea Craiova pe Sâmbătă, 22 august 2020

Lokomotiv Tbilisi, o necunoscută pentru Craiova

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul din primul tur preliminar al Europa League, în Georgia, cu Lokomotiv Tbilisi, joi, 27 august, de la ora 20.00 (ora României).

“Pentru prima dată, se joacă o singură manșă și nu va fi ușor. Vrem să trecem de primul tur preliminar din Europa League. Ne apucăm în seara asta să vedem cum e această echipă“, a mai declarat antrenorul italian al Craiovei.