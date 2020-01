Internaționalul român a fost împrumutat de Genk până la vară. Dacă va impresiona în Scoția, formația lui Steven Gerrard îl poate cumpăra definitiv pentru 5 milioane de euro.

Marea majoritate a suporterilor lui Rangers au fost încântați de împrumutul lui Ianis, însă au fost și fani care l-au ”taxat” pe fiul ”Regelui”.

Hagi Jr. s-a afișat pe aeroport cu o valiză verde, culoarea tradițională a lui Celtic, rivala din Glasgow a alb-albaștrilor. Suporterii nu au trecut cu vederea acest detaliu, iar Ianis a fost ”avertizat” pe rețelele de socializare.

”Mai bine să-i spună cineva să renunțe la acea valiză”, a scris un fan pe Twitter.

Better tell him to ditch that suitcase raman pic.twitter.com/GyglMkxpu6

— Andy Bhoy McNamaRA (@andymcnamara88) January 30, 2020