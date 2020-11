Formația românului, Al Ahli, a câștigat la capătul unui meci nebun contra celor de la Al Ain, scor 4-3!

Mijlocașul român al celor de la Al Ahli Jeddah, Alexandru Mitriță, a făcut spectacol în ultimul meci din campionatul Arabiei Saudite. Mitriță a contribuit decisiv la două dintre golurile marcate de echipa sa, fiind unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren.

Mijlocașul este pe val de când a ajuns la noua sa echipă, pentru care a bifat 3 partide, reușind deja să marcheze un gol chiar în meciul de debut, dar și două pase de gol în meciul de astăzi.

Internaționalul român a venit la Al Ahli Jeddah sub formă de împrumut de la formația americană, New York City, iar unul dintre motivele pentru care Mitriță ar fi ales să părăseacă formația din MLS, a fost legat de faptul că fotbalistul voia să petreacă mai mult timp alături de soția sa, care este însărcinată. Având în vedere situația actuală provocată din cauza pandemiei, protocolul din New York era unul riguros, astfel că Mitriță ar fi trebuit să stea în carantină după fiecare plecare din Statele Unite.

Alexandru Mitriță nu a fost inclus de selecționerul Mirel Rădoi pentru meciurile echipei naționale din această lună, contra Belarusului, Norvegiei și Irlandei de Nord.

5.500.000 de euro este cota de transfer a lui Alexandru Mitriță care va juca sub formă de împrumut până la începutul anului 2022, la formația arabă Al-Ahli Jeddah.