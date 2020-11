Rapid a obținut o nouă victorie cu Mihai Iosif pe banca tehnică. Giuleștenii au obținut toate punctele în meciul disputat în deplasare, cu Aerostar Bacău, 3-2, în etapa a 13-a a Ligii I.

”Mai am puțin glas. A fost foarte greu, așa cum am anticipat. A fost un meci de suferință.

Am început perfect, am avut 2-0, dar, așa cum am vorbit, am întâlnit o echipă care și-a dorit victoria. Legăm victoriile, sperăm să o ținem tot așa. Am intrat în zona play-off-ului, sperăm cât mai sus.

Este extraordinară atmosfera, nu foarte bună, victoriile aduc zâmbete, pe care cred că le au acum și suporterii noștri. Suntem pe patru, nu aveam cum să fim mai sus, momentan, o luăm pas cu pas”, a declarat Mihai Iosif, după meci, la Digi Sport.



Antrenorul venit de la echipa a doua a clubului, speră să nu fie interimar după plecarea lui Adrian Iencsi, ci să fie desemnat principal.

”V-am spus că sunt de tricou, nu de manta. Trăim clipele frumoase, facem ce putem pentru Rapid. Noi, cei cu sângele vișiniu, suntem bucuroși să lucrăm aici și intensitatea emoțională e mai mare”, a adăugat Mihai Iosif.