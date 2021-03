VIDEO | Messi, eliminat de PSG din Champions League, după un super gol înscris! Liverpool trece de Leipzig în optimi

Barcelona a disputat pe teren propriu returul cu PSG, în timp ce Liverpool a înfruntat-o pe RB Leipzig în Ungaria, la Budapesta.

Barcelona nu a mai reuşit o minune cu PSG, iar de această dată a părăsit Champions League în faza optimilor de finală. Meciul de pe Camp Nou s-a terminat cu scorul de 1-1.

Pentru Barcelona a marcat Messi, în minutul 37, cu un şut fabulos din afara careului mare, iar pentru PSG a înscris Mbappe, în minutul 37, din penalty. Messi a mai ratat un penalty pentru Barcelona în minutul 45+3.

Liverpool s-a calificat în sferturile de finală ale UEFA Champions League, după ce şi-a conservat foarte bine rezulatul din tur cu Leipzig, când englezii au reuşit să câştige cu scorul de 2-0.

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVRBL #LFC 🔴 pic.twitter.com/weW1ugW1Q6

— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) March 10, 2021