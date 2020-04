VIDEO | Mesajul Nadiei Comăneci pentru români, cu ocazia Sărbătorilor Pascale

Nadia Comăneci (58 de ani) este în SUA, alături de soțul ei, Bart Conner, și de fiul ei, Dylan.

“Cu ocazia Sărbătorilor de Paște, vă doresc un Paște luminos acasă, alături de cei dragi. Multă dragoste, multă credință și Doamne ajută! Să ne vedem cu bine, sănătoși, curând“, este mesajul Nadiei Comăneci.

Nadia Comăneci s-a implicat în lupta împotriva noului coronavirus și le-a cerut fanilor ei să se alăture campaniei Cameo.

I've teamed up with @BookCameo to raise money for COVID-19 relief charities during #CameoCares. Request a Cameo from me April 16 to 18 — I'm donating 100% of my proceeds ❤️ https://t.co/qFxjiqRSl2

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) April 16, 2020