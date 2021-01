VIDEO | Manchester City, învingătoare pe Old Trafford! Finală Guardiola – Mourinho în Cupa Ligii

Pe Old Trafford, United s-a lovit din nou de blestemul semifinalelor din ultimele sezoane. Cu Solskjaer pe banca tehnică, “diavolii” au ajuns la patru semifinale consecutive pierdute, două în Cupa Ligii, una în Cupa Angliei şi una în Europa League, cu Sevilla.

City a marcat ambele goluri ale meciului în repriza a doua. John Stones şi Fernandinho au adus calificarea echipei lui Pep Guardiola. “Cetăţenii” vor juca pentru a patra oară consecutiv în finala Cupei Ligii.

1-0 Manchester City. John Stones opens the score at Old Trafford vs Manchester United. pic.twitter.com/1Lbn4u3uNb

— FTTV_WORLD (@FTTV2O) January 6, 2021