VIDEO | Messi, ca în vremurile bune! Dublă în “recitalul” de la Bilbao

Barcelona s-a impus cu 3-2 la Bilbao şi a urcat pe podium în La Liga! Messi a dat recital în Ţara Bascilor: două goluri, două bare şi o pasă de maestru la primul gol al catalanilor.

Meciul de pe San Mames a început practic de la 1-0 pentru Athletic. Inaki Williams a marcat după trei minute la o fază de contraatac a gazdelor.

Messi a dat tonul revenirii cu o pasă genială pentru De Jong, care l-a servit pe Pedri pentru golul egalizator al catalanilor.

This pass from Messi for Pedri’s goal 😍. Stats won’t show you this pic.twitter.com/Pz2JDFVu5r — MessiTeam (@Lionel10Team) January 6, 2021

Pedri şi Messi au făcut faza meciului, încheiată cu golul de 2-1 înscris de argentinian înainte de pauză. Tânărul jucător al Barcelonei i-a pus golul pe tavă lui Messi cu o pasă genială.

Genius Messi-Pedri link up. They have established the best link-up this season! pic.twitter.com/nia0ID9bpP — G (@PassedToMessi) January 6, 2021

Messi a lovit din nou după pauză. După ce a trimis de două ori în barele porţii adverse, starul Barcelonei a marcat pentru 3-1 din pasa lui Griezmann.

So grateful to still see Messi goals like this 🥺😍🔥 pic.twitter.com/rWJazuofOj — Judy❣️ (@messisbabe) January 6, 2021

S-a terminat 3-2 pentru Barcelona. Muniain a redus din diferenţă în minutul 89 după o pasă greşită a lui Messi în propria jumătate, dar a fost prea târziu pentru o revenire a gazdelor.

Victoria din Ţara Bascilor a dus Barcelona pe locul al treilea în La Liga. Catalanii sunt la şapte puncte în urma liderului Atletico Madrid, însă echipa lui Simeone are şi două meciuri mai puţin disputate (15 faţă de 17). Pe doi este Real Madrid, la două puncte în urma primului loc.