Gabriel Jesus a înscris pentru ‘cetățeni’ în minutele 51 și 58. Richarlison a redus din diferență pentru oaspeți în minutul 71.

Great way to start 2020! 2 goals and a massive performance from these guys. What a game, lads! Let’s keep doing it. 🙌🏾🤙🏾#alômãe#gratidão#city pic.twitter.com/Hac98Y7dM4

— Gabriel Jesus (@gabrieljesus33) January 1, 2020