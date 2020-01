Premier League este singurul campionat important din Europa care a programat meciuri în prima zi din 2020. Iranianul Alireza Jahanbakhsh candidează la ‘Golul anului’ cu execuția incredibilă din meciul Brighton – Chelsea.

Brighton a salvat un punct pe teren propriu cu Chelsea. Azpilicueta a deschis scorul pentru londonezi în minutul 10 (VIDEO).

În minutul 84, Jahanbakhsh a reușit o foarfecă memorabilă, în urma unui corner.

So delighted to be able to help the team again today! Happy new year to everyone 🙏🏼💙 #BHAFC pic.twitter.com/nW7p7E8zMY — Alireza Jahanbakhsh (@Alirezajb7) January 1, 2020

„2019 nu a decurs așa cum mi-am dorit. Am încercat să închei anul în cel mai bun mod posibil și am început 2020 în cel mai bun mod posibil. Sunt încântat că am reușit să-mi ajut echipa astăzi„, a scris iranianul pe Twitter.

2019 didn’t go as well as I wanted. I tried to end the year as well as I could and I’ve started 2020 in the best way possible 🚲💙🙏🏼 #BHAFC pic.twitter.com/WwqrX5JOv5 — Alireza Jahanbakhsh (@Alirezajb7) January 1, 2020

Alireza Jahanbakhsh (26 de ani) s-a transferat la Brighton în 2018 de la AZ Alkmaar.

