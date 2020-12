VIDEO | Lumea fotbalului se pregătește pentru Revelion! S-a încheiat ultimul meci din top 5 campionate ale Europei

Gazdele au început greu partida de pe “El Sadar”, după ce portarul Ruben (36 ani) a fost eliminat în minutul 8. Totuși, scorul pauzei a fost de 0-0.

Cu toate că au rămas în inferioritate numerică, jucătorii pregătiți de Jagoba Arrasate au deschis scorul prin mijlocașul Roberto Torres (31 ani), în minutul 67.

Oaspeții au reușit egalarea prin atacantul Lucas Perez (32 ani), din penalty, în minutul 75, stabilind și scorul final al meciului, 1-1.

…and that's a wrap for 2020. ✅

If you haven't already, join us on #LaLigaTV for plenty more action!

📺 https://t.co/qTyciS8dMP#OsasunaAlaves pic.twitter.com/yRMWbx492c

— LaLigaTV (@LaLigaTV) December 31, 2020