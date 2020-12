VIDEO | Laszlo Balint a analizat meciul cu FCSB! Ce spune despre Gigi Becali şi Meme Stoica

UTA Arad şi FCSB se vor întâlni sâmbătă, într-un meci din etapa a 12-a Ligii 1, pe terenul bucureştenilor.

Înaintea partidei, Laszlo Balint, antrenorul echipei, a vorbit despre cum vede el jocul cu liderul Ligii 1. Acesta a vorbit şi despre Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. Balint spune că îl respectă pe finanţatorul roş-albaştrilor, dar nu are niciun fel de relaţie cu acesta.

„Îl respect foarte mult pe domnul Becali pentru că este unul dintre oamenii care a investit din banii propri în fotbal. Este unul dintre oamenii care a reușit să facă performanță din postura de patron al unei echipe importante din fotbalul românesc, dar nu am o relație personală cu dânsul”, a spus Balint despre Gigi Becali.

Antrenorul de la UTA a vorbit şi despre Meme Stoica, căruia spune că nu vrea să îi pună nicio etichetă. Recent, Meme Stoica s-a aflat într-un conflict la distanţă cu Mirel Rădoi, după ce selecţionerul a susţinut că Stoica se pregătea să dea vina pe el şi pe FRF pentru accidentările lui Dennis Man şi Florin Tănase.

„Nu mi-aș dori să comentez afirmațiile unor oameni care discută pe marginea unui subiect pe care, în primul rând, nu-l stăpânesc și în al doilea rând mă depășește. Nu aș vrea să etichetez pe nimeni, eu am lucrat cu MM Stoica și consider că am avut o colaborare foarte bună în perioada în care am câștigat împreună titlul cu Unirea Urziceni. Sunt probleme care privesc clubul FCSB și chiar nu vreau să comentez.

Pot să încerc un răspuns tangențial, în schimb. Și UTA a avut un jucător convocat la ultima acțiune a echipei naționale și chiar am stat de vorbă cu Alex Albu. El mi-a spus că atmosfera la lot a fost extraordinară, antrenamentele foarte plăcute, foarte centrate pe scop, altceva nu mai am ce să comentez pe seama acestui subiect”, a mai spus Balint.

Antrenorul a analizat meciul cu FCSB şi nu crede cu tărie că Man şi Tănase vor lipsi de pe teren în meciul de sâmbătă. Balint susţine că FCSB este favorita partidei chiar şi fără cei doi marcatori principali ai echipei.

„Eu aștept să văd formația lor la momentul începerii jocului pentru că FCSB dispune de facilități bune ca să-și recupereze jucătorii. Se demonstrează și acum că perioada inițială estimată pentru recuperarea lui Man și Tănase era ceva mai lungă și iată că acum sunt șanse să joace ambii. Și vorbim despre jucători importanți, cumva determinanți pentru echipa lor. Dar, indiferent cine va juca, FCSB are un stil de joc foarte bine definit, are niște principii clare și alți jucători de calitate care ar putea suplini absența oricui. Este adevărat că și Tănase sunt principalii marcatori ai FCSB-ului și ai campionatului și, dacă vor evolua, vor aduce cu siguranță un plus pentru FCSB”, a mai spus antrenorul celor de la UTA.

La cum arată echipa celor de la FCSB, Laszlo Balint susţine că trupa lui Toni Petrea ar putea să câştige toate trofeele pe plan intern.

„Într-adevăr, se pare că echipa și-a găsit echilibrul cu Toni Petrea pe bancă. Sau cel puțin asta spune exprimarea echipei despre adversarul nostru de sâmbătă. Au mod simplu și rapid să ajungă la poarta adversă, să-și creeze ocazii, au o forță ofensivă de invidiat, dar sunt foarte bine puși la punct și în ceea ce privește partea defensivă. Este clar că este o echipă foarte bună, cea mai în formă echipă din Liga 1 la momentul la care vorbim. La cum arată clasamentul, dar și jocul ei, FCSB este favorită la titlu și favorită inclusiv la câștigarea Cupei.

Dar FCSB nu e de ieri de azi, echipa se bate la câștigarea tuturor trofeelor puse în joc pe plan intern. E un pic ilogic să vorbim noi despre obiectivele lor, fiind evidend că au niște jucători cu o calitate individuală certă, indiferent de ce compartiment vorbim. Sunt jucători care au fost convocați la echipele naționale, atât la echipa mare cât și Under 21, jucători pentru care s-au investit sume mari de bani, inclusiv la nivelul sumelor de transfer. Deci este clar că este o echipă foarte bună, este clar că pleacă cu prima șansă în meciul cu UTA.

Cel puțin pe hârtie, raportul de forțe este dezechilibrat, dar o să facem tot ce ține de noi să echilibrăm această balanța. Cred că și noi suntem într-un moment destul de bun, venim cel puțin în campionat după o victorie nescontată de nimeni (n.a. 1-0 la Cluj, cu CFR), dar în care noi am crezut de la bun început. Apoi am reușit să ne calificăm fără gol primit și în Cupă pe un teren deloc ușor și este evident că abordăm cu încredere această deplasare. Încercăm să scoatem maxim din ce se poate scoate din acest joc”, a mai completat Balint la conferinţa de presă.

Meciul dintre cele două formaţii va începe sâmbătă de la ora 21:30. După 11 meciuri disputate, FCSB e lider cu 27 de puncte, iar UTA Arad este pe locul 6, la 10 puncte distanţă.