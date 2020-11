VIDEO | Juventus, egalată în minutul 95! Caicedo a salvat Lazio

La Roma, Cristiano Ronaldo a deschis scorul după un sfert de oră trecut din meciul cu Lazio. Ronaldo a ajuns la al şaselea gol în actualul sezon, şi are 3 reuşite după ce a trecut peste infecţia cu COVID-19.

Titular în confruntarea cu Juventus, Ştefan Radu a centrat pentru Milinkovic-Savic la prima ocazie a lui gazdelor. Până la pauză, Ronaldo a fost de două ori aproape de gol. Portughezul a nimerit încheietura barelor cu un şut din marginea careului.

Biancocelesti au dat totuşi lovitura la ultima fază a meciului. Correa l-a găsit în careu pe Caicedo, care a stabilit scorul final, 1-1, în minutul 95.

Felipe Caicedo was Lazio's hero as his last-gasp strike cancelled out Cristiano Ronaldo's goal in a 1-1 draw against Juventus at Stadio Olimpico .#LazioJuve

pic.twitter.com/2SsqVOlU3u

— Sports Freak (@OfficialSfreak) November 8, 2020